Украина призвала Евросоюз (ЕС) рассмотреть возможность отключения России от системы международных платежей SWIFT в рамках пакета новых экономических санкций против Москвы. Об этом на днях заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в беседе с Reuters

Просто о сложном. Почему Украина превратилась в анти-Россию? Александр Панкин допускал появление в России альтернативы SWIFT. По его словам, появление такой системы станет не только реакцией на современную геополитическую обстановку, но и ответом на необходимость модернизировать методы оплаты с учетом достижений в цифровой сфере. При этом он отметил, что Россия пока не намерена отказываться от SWIFT.

SWIFT — международная система передачи информации и совершения платежей между банками. К ней подключены свыше 11 тысяч крупных организаций в 200 странах. Россия является одним из самых активных участников системы.