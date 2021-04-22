В украинском Львове по распоряжению местных властей начался демонтаж Монумента Славы Советской армии, открытого в 1970 году в память о победителях нацизма. Об этом 21 апреля сообщили на сайте горсовета

В Херсоне декоммунизируют 22-метровый монумент © commons.wikimedia.org, 7777777kz сказал первый заместитель мэра города Андрей Москаленко.

Он пояснил, что на данном этапе проходит демонтаж барельефов, затем их перевезут в музей «Территория террора». После этого начнется демонтаж плит памятника.

По его словам, параллельно идет подготовка к объявлению архитектурного конкурса на пространство, где расположен Монумент Славы.

В 2018 году исполком Львовского горсовета признал аварийной стелу Монумента Славы и принял решение ее демонтировать.