«В минувшем году было принято решение горисполкома о проведении архитектурного конкурса на территорию, где сейчас размещен Монумент Славы. Также у нас есть решение о поэтапном демонтаже элементов монумента», — сказал первый заместитель мэра города Андрей Москаленко.
Он пояснил, что на данном этапе проходит демонтаж барельефов, затем их перевезут в музей «Территория террора». После этого начнется демонтаж плит памятника.
По его словам, параллельно идет подготовка к объявлению архитектурного конкурса на пространство, где расположен Монумент Славы.
В 2018 году исполком Львовского горсовета признал аварийной стелу Монумента Славы и принял решение ее демонтировать.