«Ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 15 апреля 2021 года "О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер — санкций"», — говорится в тексте указа.
В дополнении к документу приводится список из 13 фамилий: Амирханян Араик, Куршутов Сеяр, Черепинский Александр, Кукоба Эдуард, Доронин Олег, Мелконян Тигран, Полусыток Владимир, Аминев Денис, Сердюк Сергей, Грибанов Михаил, Попов Андрей, Богданов Олег и Дворак Юрий.
Ограничения вводятся сроком на три года.
Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины на заседании 15 апреля принял решение о применении персональных санкций против украинских граждан за контрабанду.