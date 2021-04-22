Президент Украины Владимир Зеленский 21 апреля подписал указ о введении в действие решения Совета национальной безопасности и обороны страны (СНБО) о санкциях против 13 граждан за контрабанду. Об этом сообщили на сайте главы государства

Украина расширила санкционный список контрабандистов © president.gov.ua В дополнении к документу приводится список из 13 фамилий: Амирханян Араик, Куршутов Сеяр, Черепинский Александр, Кукоба Эдуард, Доронин Олег, Мелконян Тигран, Полусыток Владимир, Аминев Денис, Сердюк Сергей, Грибанов Михаил, Попов Андрей, Богданов Олег и Дворак Юрий. Ограничения вводятся сроком на три года. Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины на заседании 15 апреля принял решение о применении персональных санкций против украинских граждан за контрабанду.