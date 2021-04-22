Президент Украины Владимир Зеленский 21 апреля подписал указ о введении в действие решения Совета национальной безопасности и обороны страны (СНБО) о санкциях против двух компаний из РФ сроком на три года. Об этом говорится в тексте указа, опубликованном на сайте главы государства

Запад готов ввести новые санкции против РФ — Зеленский © AP, Efrem Lukatsky

«Ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 15 апреля 2021 года "О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер — санкций"», — говорится в тексте указа.

В дополнении к документу приводится перечень компаний, в отношении которых введены ограничения. В список попали компании из РФ «Дорлидер» и ООО «Гранит-001». Отмечается, что «Дорлидер» является строительной компанией.

Зеленский также заявил, что международные партнеры Украины якобы готовы ввести более жесткие санкции против России и помочь Киеву финансово.