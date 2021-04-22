Ранее замглавы Офиса президента Кирилл Тимошенко заявил, что вопрос о возможном походе Зеленского на второй срок «накручен СМИ», и что еще ничего не решено.
Эксперт подчеркнул, что 50% рейтинговых проблем Зеленского — это «заслуга» «слуг народа».
«Там есть целый ряд людей (Третьякова, Безуглая, Милованов), которым иногда лучше жевать, чем говорить. Поэтому «слуги народа» лезут поперек батьки в пекло и начали делать заявления о втором сроке», — указал Золотарев.
Политолог добавил, что Кирилл Тимошенко в этой ситуации оказался абсолютно прав, и как человек практический он прекрасно понимает преждевременность такого рода заявлений в нынешней ситуации.
Полностью интервью можно прочитать здесь.