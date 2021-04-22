О том, что Владимир Зеленский обязательно примет участие в следующих президентских выборах, заявляли те члены правящей партии «Слуги народа», которые таким образом хотели показать свою востребованность. Об этом рассказал руководитель аналитического центра «Третий сектор» (Украина) Андрей Золотарев в интервью изданию Украина.ру

«Зеленский — никто»: Жириновский ответил на приглашение Путина президентом Украины © РИА Новости, Максим Блинов | Перейти в фотобанк Кирилл Тимошенко заявил, что вопрос о возможном походе Зеленского на второй срок «накручен СМИ», и что еще ничего не решено.

Эксперт подчеркнул, что 50% рейтинговых проблем Зеленского — это «заслуга» «слуг народа».

«Там есть целый ряд людей (Третьякова, Безуглая, Милованов), которым иногда лучше жевать, чем говорить. Поэтому «слуги народа» лезут поперек батьки в пекло и начали делать заявления о втором сроке», — указал Золотарев.

Политолог добавил, что Кирилл Тимошенко в этой ситуации оказался абсолютно прав, и как человек практический он прекрасно понимает преждевременность такого рода заявлений в нынешней ситуации.

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