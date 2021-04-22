Украинская актриса и ведущая Ольга Сумская показала поклонникам фотографию, сделанную по мотивам картины итальянского художника Сандро Боттичелли «Рождение Венеры». Этот снимок, выложенный ею на днях в Instagram, вызвал негодование людей

«Эта фотосессия в жанре Ботичелли в свое время наделала много шума… А вам как?» — подписала пост актриса.

«Не коверкайте искусство, пожалуйста!», «Удалите это», «Чересчур!», «Зачем рукой прикрыли, гасите на все 100», «Это неправильно. Порнографично», «Ольга, не опускайтесь! Это ж ужас, а! Ну, зачем вам это нужно?!», «Ужас, уже не знают, что делать, чтобы привлечь внимание. На завод работать», — отреагировали пользователи на фото Сумской.

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