Президент Белоруссии Александр Лукашенко не готов отойти от привычной политики многовекторности. Об этом в интервью изданию Украина.ру сказал член центрального совета партии «Справедливая Россия - Патриоты - За правду», писатель Николай Стариков

Любят и ценят. Зачем депутат от «Слуги народа» срочно направился к Лукашенко © РИА Новости, Александр Астафьев | Перейти в фотобанк Александр Лукашенко продолжит «заниматься многовекторностью», несмотря на то что на днях агентов, готовивших на него покушение, задержала ФСБ России.

Поэтому Лукашенко предложит России его «понять, простить и пожалеть», предположил Стариков.

«А потом будет заниматься тем, чем до этого занимался. Поэтому вероятность изменения какого-то формата Союзного государства… Оно и так уже есть союзное — союзнее некуда. Надо просто наполнять его тем содержанием, которое в бумагах обозначено», — заключил эксперт.

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