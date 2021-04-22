По мнению эксперта, изменения формата Союзного государства России и Белоруссии не произойдет, а Александр Лукашенко продолжит «заниматься многовекторностью», несмотря на то что на днях агентов, готовивших на него покушение, задержала ФСБ России.
Поэтому Лукашенко предложит России его «понять, простить и пожалеть», предположил Стариков.
«А потом будет заниматься тем, чем до этого занимался. Поэтому вероятность изменения какого-то формата Союзного государства… Оно и так уже есть союзное — союзнее некуда. Надо просто наполнять его тем содержанием, которое в бумагах обозначено», — заключил эксперт.
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