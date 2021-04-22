Эксперт отметил, что электоральное ядро Зеленского держалось до последнего, но из-за дефицита реальных достижений потихоньку начало рассыпаться.
«Да, повального обвала у него нет, он по-прежнему политик с рейтингом №1, но фокус-группы и качественные исследования показывают, что с ядром у Зеленского начинают возникать проблемы», — констатировал Золотарев.
Политолог добавил, что в целом актерское прошлое помогает Зеленскому, поскольку в украинской политике слишком много шоу-бизнеса, и как раз требуется талант лицедействовать.
Полностью интервью можно прочитать здесь.