Активные сторонники Владимира Зеленского отождествляли его с персонажем телесериала «Слуга народа» Голобородько, но их надежды не оправдались. Об этом рассказал руководитель аналитического центра «Третий сектор» (Украина) Андрей Золотарев в интервью изданию Украина.ру

Андрей Золотарев: кто он © скриншот с видео "UKRLIFE.TV"

«Да, повального обвала у него нет, он по-прежнему политик с рейтингом №1, но фокус-группы и качественные исследования показывают, что с ядром у Зеленского начинают возникать проблемы», — констатировал Золотарев.

Политолог добавил, что в целом актерское прошлое помогает Зеленскому, поскольку в украинской политике слишком много шоу-бизнеса, и как раз требуется талант лицедействовать.

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