Однако, отметил эксперт, использование СНБО напоминает сильно действующий препарат, который теряет свою эффективность, когда его слишком часто применяешь, потому что организм приспосабливается.
«В данном случае Зеленский выступает как продюсер сериала, каждая серия которого получается слабее предыдущей. Это может привести к банальной ситуации, когда зрители могут потребовать вернуть деньги за билет», — считает Золотарев.
Политолог добавил, что Зеленский не боится брать на себя ответственность за невыполненные обещания, но его подвело стремление решать сложные задачи простыми методами.
Полностью интервью можно прочитать здесь.