Постоянное использование президентом Украины Владимиром Зеленским СНБО представляет собой найти некое орудие, которое решало бы все проблемы. Об этом рассказал руководитель аналитического центра «Третий сектор» (Украина) Андрей Золотарев в интервью изданию Украина.ру

Андрей Золотарев: Зеленский столкнулся с украинским глубинным хуторком © Facebook, Золотарев Андрей

«В данном случае Зеленский выступает как продюсер сериала, каждая серия которого получается слабее предыдущей. Это может привести к банальной ситуации, когда зрители могут потребовать вернуть деньги за билет», — считает Золотарев.

Политолог добавил, что Зеленский не боится брать на себя ответственность за невыполненные обещания, но его подвело стремление решать сложные задачи простыми методами.

Полностью интервью можно прочитать здесь.