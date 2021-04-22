Украинскую исполнительницу Ирину Билык сравнили с американской певицей Билли Айлиш, которая славится не только неоднозначными песнями, но странным поведением и эпатажным внешним видом. Снимок американки появился в группе Zirkovyi_shlyah в Instagram 20 апреля

Сейчас Айлиш 19 лет, девушка часто поражает умы фанатов своими «фирменными» нарядами, часто состоящими из непропорционально объемной одежды, зеленых или синих волос и ярких накладных ногтей фантастической длины.

Совсем недавно певица покрасилась в блондинку, что понравилось не всем ее фанатам, зато поклонники украинской исполнительницы Билык оценили перемены, заметив, что теперь Айлиш похожа на их знаменитую украинку. Об этом люди написали в социальной сети.

«100% именно с Билык она и слизала!», «Одно лицо», «Айлиш стала выглядеть в 2 раза старше», «Просто совпадение. И не нужно из этого раздувать какую-то сенсацию», «Больше на Аллегрову похожа», — прокомментировали новый образ американки украинцы.

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Украинской певице Ирине Билык 50 лет, она снялась в нескольких фильмах и выпустила 12 альбомов, куда вошли, например, такие композиции, как «О любви», «Моя любовь», «Я люблю его», «Любовь» и «Девочка».

Билли Айлиш — 19-летняя американская певица и автор песен, в 2020 году выиграла все основные номинации «Грэмми»: песня года, альбом года, запись года, лучший новый исполнитель и лучший вокальный поп-альбом.

В одном из интервью юная артистка призналась, что страдает синдромом Туретта, это заболевание, при котором у человека возникают непроизвольные двигательные тики. Самая известная песня Айлиш в России — Вad guy.