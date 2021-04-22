Президент Украины Владимир Зеленский в целом ряде вопросов оказался намного жестче, нежели многие от него ожидали. Об этом рассказал руководитель аналитического центра «Третий сектор» (Украина) Андрей Золотарев в интервью изданию Украина.ру

Зеленский просит Макрона и Меркель свести его с Путиным, но у Европы к Украине свой интерес © РИА Новости, Алексей Никольский | Перейти в фотобанк Игоря Коломойского, банально не выдержал испытания реальностью, поскольку он без колебаний уволил Андрея Богдана, который стал демонстрировать, что он нечто большее, чем глава Офиса президента, указал эксперт.

С другой стороны, по его мнению, Зеленский по-прежнему не решил вопрос команды, без которой он уперся в пресловутые «красные линии», в реальность, и оказался беспомощным в выполнении того, что обещал людям.

«Еще один позитивный момент состоит в том, что к нему лично не смогли привязать коррупцию и лоббирование своих бизнес-интересов. То, что на СТС показывают сериал «95 квартала», — мелочь по сравнению с липецкой фабрикой и «жму руку» (имеется в виду аудиозапись якобы разговора между Петром Порошенко и Владимиром Путиным. — Ред.)», — констатировал Золотарев.

Политолог также отметил, что Зеленский не боится смело признать, что он не выполнил те или иные обещания, и не пытается уйти от ответственности.

Другое дело, что желание решить сложные вопросы простыми методами сильно подвели Зеленского, и вопрос мира сильно валит его рейтинг, заключил собеседник издания.

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