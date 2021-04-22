Тезис о том, что Зеленский якобы марионетка олигарха Игоря Коломойского, банально не выдержал испытания реальностью, поскольку он без колебаний уволил Андрея Богдана, который стал демонстрировать, что он нечто большее, чем глава Офиса президента, указал эксперт.
С другой стороны, по его мнению, Зеленский по-прежнему не решил вопрос команды, без которой он уперся в пресловутые «красные линии», в реальность, и оказался беспомощным в выполнении того, что обещал людям.
«Еще один позитивный момент состоит в том, что к нему лично не смогли привязать коррупцию и лоббирование своих бизнес-интересов. То, что на СТС показывают сериал «95 квартала», — мелочь по сравнению с липецкой фабрикой и «жму руку» (имеется в виду аудиозапись якобы разговора между Петром Порошенко и Владимиром Путиным. — Ред.)», — констатировал Золотарев.
Политолог также отметил, что Зеленский не боится смело признать, что он не выполнил те или иные обещания, и не пытается уйти от ответственности.
Другое дело, что желание решить сложные вопросы простыми методами сильно подвели Зеленского, и вопрос мира сильно валит его рейтинг, заключил собеседник издания.
Полностью интервью можно прочитать здесь.