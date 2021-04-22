Для принятия стратегических решений в отношениях России и Белоруссии пока не назрели необходимые обстоятельства. Об этом в интервью изданию Украина.ру сказал политолог Олег Бондаренко

Кремль рассказал о деталях предстоящей встречи Путина и Лукашенко © РИА Новости, Валерий Мельников | Перейти в фотобанк

При этом эксперт оценил политические перспективы Александра Лукашенко как хорошие.

«Он, как и раньше, останется лидером Белоруссии на долгий срок. Не думаю, что он будет уступать власть в какое-то ближайшее время», — сказал Бондаренко.

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Ранее пресс-служба Кремля сообщила, что Владимир Путин и Александр Лукашенко планируют обсудить на встрече партнерство и союзничество двух стран, а также взаимодействие в Союзном государстве, в частности, в сфере экономики и торговли.