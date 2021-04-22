Семейный замок певицы Аллы Пугачевой и юмориста Максима Галкина находится в деревне Грязь Московской области. Местные жители обычно положительно высказываются об именитых соседях, но, как оказалось, присутствием звезд довольны не все, написала 21 апреля «Экспресс газета»

Ранее жители Грязи рассказывали, что Пугачева на все крупные праздники отправляет им подарки и продуктовые корзины, большинство жителей деревни пенсионеры, и финансовые возможности у них скромные. Выяснилось, что такую помощь примадонна и ее супруг оказывают выборочно: только совсем бедным соседям.

«Они подарки дарят только тем, кто живет в бараках, а нам нет. Немножко обидно, но не пойдешь же к ней со словами: ''Чего ты и нам продукты не носишь?'' Они люди богатые, а мы бедные. Живем своей жизнью и стараемся ими не интересоваться. Ничем они нам не помогают, для деревни ничего не делают», — заявила пожилая жительница.

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«Поставили забор высотой в три-четыре метра. Раньше был виден пруд, а теперь нет. Да и дороги все раздолбали нам. Фуры к ним на территорию огромные ходили, вечно им что-то возили и возили — то деревья какие-то, то еще что-то. Асфальт и попортился от этого. Но никому ничего не надо. Ни Пугачева ничего не делает, ни глава деревни», — рассказала все та же жительница.

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Галкин и Пугачева начали строительство своего замка в деревне Грязи Московской области в 2011 году, по данным СМИ, здание обошлось более чем в 700 миллионов рублей.

Площадь 6-этажного дома — три тысячи квадратных метров, в нем проживают сами звездные супруги, их двойняшки Гарри и Лиза, няни и домработница.