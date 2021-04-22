Ранее жители Грязи рассказывали, что Пугачева на все крупные праздники отправляет им подарки и продуктовые корзины, большинство жителей деревни пенсионеры, и финансовые возможности у них скромные. Выяснилось, что такую помощь примадонна и ее супруг оказывают выборочно: только совсем бедным соседям.
«Они подарки дарят только тем, кто живет в бараках, а нам нет. Немножко обидно, но не пойдешь же к ней со словами: ''Чего ты и нам продукты не носишь?'' Они люди богатые, а мы бедные. Живем своей жизнью и стараемся ими не интересоваться. Ничем они нам не помогают, для деревни ничего не делают», — заявила пожилая жительница.
Она рассказала также, что часть соседей недовольна присутствием знаменитостей, потому что звезды им испортили дорогу и вид из окон.
«Поставили забор высотой в три-четыре метра. Раньше был виден пруд, а теперь нет. Да и дороги все раздолбали нам. Фуры к ним на территорию огромные ходили, вечно им что-то возили и возили — то деревья какие-то, то еще что-то. Асфальт и попортился от этого. Но никому ничего не надо. Ни Пугачева ничего не делает, ни глава деревни», — рассказала все та же жительница.
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Галкин и Пугачева начали строительство своего замка в деревне Грязи Московской области в 2011 году, по данным СМИ, здание обошлось более чем в 700 миллионов рублей.
Площадь 6-этажного дома — три тысячи квадратных метров, в нем проживают сами звездные супруги, их двойняшки Гарри и Лиза, няни и домработница.