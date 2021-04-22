Артист эротического жанра продемонстрировал подписчикам ролик, на котором камера отъезжает от хаотичных мазков разного цвета, открывая полную картину, где изображен глаз человека.
«Иллюстрация того, почему мы не можем познать Вселённую… (орфография автора сохранена. — Ред.) то, что рядом, не дает представления об общем», — прокомментировал Тарзан видео и предложил фолловерам угадать, кого он изобразил.
«Это глаз Моргенштерна», — ответил один из подписчиков.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: «ПЕРЕМОГА»: ЭКС-УЧАСТНИК АТО ЗАЯВИЛ, ЧТО ЭТО ОН НАПУГАЛ МОРГЕНШТЕРНА.
Имя рэпера сегодня цитируют многие издания в связи с украинской повесткой, поскольку появилась информация, что музыкант испугался расправы радикалов и решил не ехать с концертами на Украину.