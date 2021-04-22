Муж певицы украинского происхождения Наташи Королевой Тарзан (Сергей Глушко) поделился с подписчиками видео с демонстрацией своей новой картины. Пост он выложил в Instagram 20 апреля

«Так это Кива, что ли?» Украинец устроил невероятное с дорожным конусом © Rosdorznakservis

«Иллюстрация того, почему мы не можем познать Вселённую… (орфография автора сохранена. — Ред.) то, что рядом, не дает представления об общем», — прокомментировал Тарзан видео и предложил фолловерам угадать, кого он изобразил.

«Это глаз Моргенштерна», — ответил один из подписчиков.

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Имя рэпера сегодня цитируют многие издания в связи с украинской повесткой, поскольку появилась информация, что музыкант испугался расправы радикалов и решил не ехать с концертами на Украину.