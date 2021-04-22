Украина в отношениях с Западом может надеяться только на моральную поддержку, антироссийские санкции и гуманитарную помощь, сказал политолог Святослав Вышинский в интервью изданию Украина.ру

Берлин и Париж проигнорировали озабоченность Киева российскими учениями у границ Украины и не будут помогать киевскому режиму в случае масштабного обострения, считает эксперт.

«Всё, на что мы можем рассчитывать, — это только слова поддержки, новые экономические санкции и гуманитарная помощь», — сказал Вышинский.

Вышинский рассказал, почему Украина не станет членом НАТО © РИА Новости, Алексей Витвицкий | Перейти в фотобанк Дмитрий Кулеба заявлял, что Украина ожидает от администрации президента США Джо Байдена активного участия в «освобождении» Крыма и Донбасса, а также в обеспечении их безопасности.

По словам вице-премьера Украины Алексея Резникова, Киеву не стоит ожидать военной помощи от стран Евросоюза в случае ухудшения конфликта в Донбассе.