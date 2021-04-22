Белый дом использует Украину в своих целях, после чего разменяет украинское государство на что-то более значимое, сказал политолог Святослав Вышинский в интервью изданию Украина.ру

Запад может оказывать Украине горячую моральную поддержку, однако при этом налаживать отношения с Москвой, которая была и остается важным торговым партнером для ЕС и США, считает эксперт.

«Американцы готовы поднимать ставки, но только в разумных пределах, и при первой возможности "разменяют" Украину на другие, более значимые для себя вопросы в неофициальном диалоге с Кремлем», — сказал Вышинский.

Путин — Байден: украинский аспект встречи президентов России и США © РИА Новости, Алексей Дружинин, Сергей Гунеев Дмитрий Кулеба заявлял, что Украина ожидает от администрации президента США Джо Байдена активного участия в «освобождении» Крыма и Донбасса, а также в обеспечении их безопасности.

По словам вице-премьера Украины Алексея Резникова, Киеву не стоит ожидать военной помощи от стран Евросоюза в случае ухудшения конфликта в Донбассе.