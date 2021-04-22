Ранее Зеленский заявил, что Киев ждет от Байдена и администрации Белого дома не слов поддержки в адрес украинского государства, а конкретных действий, в том числе по вопросу вступления Украины в НАТО.
«Упрёки президента Украины в адрес западных лидеров красноречиво говорят о том, что Киев в НАТО не приглашают. Следовательно, не ждут. И Владимиру Зеленскому приходится поднимать этот вопрос в более резкой форме», — сказал Вышинский.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский обсудил с генеральным секретарём НАТО Йенсом Столтенбергом обострение ситуации в Донбассе и сказал, что членство Украины в блоке будет единственным путём к окончанию военного конфликта.
Конфликт в Донбассе с разной степенью интенсивности продолжается с 2014 года, когда ДНР и ЛНР заявили о независимости после госпереворота в Киеве. Жертвами конфликта за это время, по оценкам ООН, стали около 13 тысяч человек.