Президент Украины Владимир Зеленский «упрекнул» американского лидера Джо Байдена, так как понял, что украинское государство никому не нужно и в НАТО их не позовут, сказал в интервью изданию Украина.ру политический аналитик Святослав Вышинский

Ранее Зеленский заявил, что Киев ждет от Байдена и администрации Белого дома не слов поддержки в адрес украинского государства, а конкретных действий, в том числе по вопросу вступления Украины в НАТО.

«Упрёки президента Украины в адрес западных лидеров красноречиво говорят о том, что Киев в НАТО не приглашают. Следовательно, не ждут. И Владимиру Зеленскому приходится поднимать этот вопрос в более резкой форме», — сказал Вышинский.

Вышинский рассказал, почему Украина не станет членом НАТО © РИА Новости, Алексей Витвицкий | Перейти в фотобанк Владимир Зеленский обсудил с генеральным секретарём НАТО Йенсом Столтенбергом обострение ситуации в Донбассе и сказал, что членство Украины в блоке будет единственным путём к окончанию военного конфликта.

Конфликт в Донбассе с разной степенью интенсивности продолжается с 2014 года, когда ДНР и ЛНР заявили о независимости после госпереворота в Киеве. Жертвами конфликта за это время, по оценкам ООН, стали около 13 тысяч человек.