Антисоциальная идеология нынешнего киевского режима привела к демографической катастрофе на Украине, написал председатель политсовета партии «Оппозиционная платформа - За жизнь» Виктор Медведчук в своем аккаунте в Twitter 21 апреля

«В январе-феврале 2021 года в Украине родились 43,694 ребенка — на 14,5% меньше, чем год назад. На 100 умерших в Украине приходится всего 40 родившихся. Это демографическая катастрофа, причина которой — антисоциальная идеология нынешней власти, беспощадной к своему народу», — подчеркнул Медведчук.

Демография и радикалы. Каково реально население Украины? © РИА Новости, Сергей Аверин | Перейти в фотобанк

При этом ни он, ни другие представители украинской власти не говорили о том, собирается ли государство прикладывать усилия по преодолению этого кризиса или же их устраивает вымирание Украины.

Последняя всеукраинская перепись населения проводилась в декабре 2001 года, численность населения тогда, согласно подсчетам, составила 48 млн 415,5 тыс. человек.

Согласно исследованию, опубликованному влиятельным медицинским журналом Lancet, к концу 21 века население Украины сократится до 17 миллионов.