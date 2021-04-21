«Обстрел велся в 18:10 из района подконтрольного Украине поселка городского типа Ленинское. Под удар попали окрестности поселка шахты имени Гагарина на северо-западе Горловки. Выпущено четыре мины калибром 120 мм и одна ракета ПТУР», — сказано в публикации.
Информации о разрушениях и пострадавших пока не поступало.
Также сообщается, что украинские военные в очередной раз проигнорировали запрос режима тишины, поданный Донецком через СЦКК.
Ранее 21 апреля заместитель начальника управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин сообщил об обстреле шахты на окраине Горловки, в результате которого погибли двое военных ДНР.