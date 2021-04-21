Вооруженные формирования Украины обстреляли город Горловку в ДНР из миномета и противотанкового ракетного комплекса, сообщает Донецкое агентство новостей 21 апреля со ссылкой на данные представительства республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня

«Обстрел велся в 18:10 из района подконтрольного Украине поселка городского типа Ленинское. Под удар попали окрестности поселка шахты имени Гагарина на северо-западе Горловки. Выпущено четыре мины калибром 120 мм и одна ракета ПТУР», — сказано в публикации.

Донбасс: новые обстрелы и разговоры об обмене «всех на всех» © REUTERS, Serhiy Takhmazov

Также сообщается, что украинские военные в очередной раз проигнорировали запрос режима тишины, поданный Донецком через СЦКК.

Ранее 21 апреля заместитель начальника управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин сообщил об обстреле шахты на окраине Горловки, в результате которого погибли двое военных ДНР.