Соединенные Штаты без всяких на то оснований обвиняют РФ в несоблюдении моратория на проведение ядерных испытаний, однако сами умалчивают о своих планах по развертыванию новейших ядерных вооружений, сказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Ее слова приводит РИА Новости 21 апреля

«Ничего, кроме недоумения, не могут вызвать пассажи из доклада о якобы "неукоснительном выполнении" Вашингтоном Договора о СНВ, абсолютно безосновательные обвинения России в несоблюдении моратория на ядерные испытания», — цитирует агентство комментарий Захаровой.

Донбасс и перспектива ядерной войны © commons.wikimedia.org, Tech. Sgt. Evelyn Chavez (U.S.A.F.)

Кроме того, Вашингтон скрывает «собственные планы США по развёртыванию новых ядерных вооружений» и нарушает взятые на себя обязательства по нестратегическим ядерным вооружениям (НСЯО), подчеркнула Захарова.

«Действия США и их союзников по отработке навыков применения развёрнутого в Европе американского НСЯО в рамках т.н. "совместных ядерных миссий" НАТО впрямую противоречат юридически обязывающим требованиям краеугольного для архитектуры КВРН Договора о нераспространении ядерного оружия», — отметила Захарова.