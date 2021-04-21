«Ничего, кроме недоумения, не могут вызвать пассажи из доклада о якобы "неукоснительном выполнении" Вашингтоном Договора о СНВ, абсолютно безосновательные обвинения России в несоблюдении моратория на ядерные испытания», — цитирует агентство комментарий Захаровой.
Она также отмечает, что США замалчивают тектонические сдвиги в области европейской безопасности из-за приближения военно-стратегической инфраструктуры НАТО к границам РФ.
Кроме того, Вашингтон скрывает «собственные планы США по развёртыванию новых ядерных вооружений» и нарушает взятые на себя обязательства по нестратегическим ядерным вооружениям (НСЯО), подчеркнула Захарова.
«Действия США и их союзников по отработке навыков применения развёрнутого в Европе американского НСЯО в рамках т.н. "совместных ядерных миссий" НАТО впрямую противоречат юридически обязывающим требованиям краеугольного для архитектуры КВРН Договора о нераспространении ядерного оружия», — отметила Захарова.