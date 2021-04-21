О создании Суперлиги объявили двенадцать лидеров европейского клубного футбола 19 апреля.

Однако столкнувшись с негативной реакцией футбольных функционеров, болельщиков и даже футболистов клубов, основавших Суперлигу, команды начали заявлять о выходе из проекта.

Единая футбольная лига СНГ. Перспективы и препятствия
Единая футбольная лига СНГ. Перспективы и препятствия
В ночь на 21 апреля отказались от Суперлиги британские «Челси» и «Манчестер Сити», «Арсенал», «Манчестер Юнайтед», «Ливерпуль» и «Тоттенхэм».

Немногим позднее к британцам присоединились итальянские «Интер» и «Милан», а также испанский «Атлетико».

«Ювентус», «Барселона» и «Реал» не отказываются от создания Суперлиги, однако уже не рассчитывают организовать турнир в том виде, в котором он задумывался.

В официальном заявлении Суперлиги говорится о том, что реализация проекта откладывается на неопределенный срок. 