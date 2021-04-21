О создании Суперлиги объявили двенадцать лидеров европейского клубного футбола 19 апреля.
Однако столкнувшись с негативной реакцией футбольных функционеров, болельщиков и даже футболистов клубов, основавших Суперлигу, команды начали заявлять о выходе из проекта.
В ночь на 21 апреля отказались от Суперлиги британские «Челси» и «Манчестер Сити», «Арсенал», «Манчестер Юнайтед», «Ливерпуль» и «Тоттенхэм».
Немногим позднее к британцам присоединились итальянские «Интер» и «Милан», а также испанский «Атлетико».
«Ювентус», «Барселона» и «Реал» не отказываются от создания Суперлиги, однако уже не рассчитывают организовать турнир в том виде, в котором он задумывался.
В официальном заявлении Суперлиги говорится о том, что реализация проекта откладывается на неопределенный срок.