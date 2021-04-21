На снимках Стужук в открытом купальнике и сексуальном белье.
«Я наконец-то могу вам похвастаться! Смотрите кайфовую меня на обложке и внутри апрельского ПЛЕЙБОЙ! Да, мамка троих малышей! А фигли! Это не крест на себе! Я офигенно сексуальная мамка троих! И всё равно что скажут», — написала Стужук.
В комментариях отметили, что блогер зря поспешила — в том плане, что сделала снимки до пластики груди.
В октябре 2020 года муж модели, украинский блогер Дмитрий Стужук, после поездки в Турцию скончался в Киеве от осложнений, вызванных коронавирусом. Его жена сообщила, что у Дмитрия были проблемы с сердцем.