Российский президент Владимир Путин не знает о предложении бывшего главы украинского государства Леонида Кравчука встретиться с ним ради обсуждения урегулирования ситуации в Донбассе, сказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Его слова приводит РИА Новости 21 апреля

Кравчук ранее в этот день заявил, что готов встретиться с Путиным «хоть сегодня», поскольку ему якобы есть что сказать президенту России.

«Это новая идея. Пока Путин не знает», — сказал Песков.

Зеленский пригласил Путина в Донбасс, но получил неожиданный ответ от украинцев © AP, Efrem Lukatsky

Ранее несколько западных стран заявили, что Россия обязана прокомментировать передвижения своих войск на границе с Украиной. В Кремле ответили, что РФ может перемещать войска в пределах своей территории и на свое усмотрение, это никому не угрожает и не должно никого волновать.

Кремль не раз заявлял, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересован в том, чтобы Киев преодолел внутренний политический и экономический кризис.