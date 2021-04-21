Если Украина хочет разорвать отношения с РФ публично, то она должна сделать это первой, без вмешательства российской стороны, сказал политолог.
«Тем самым мы дадим только лишний мяч украинской пропаганде. Вот! Они готовятся напасть! Вот уже разорвали отношения, и давайте все сплотимся вокруг [президента Украины Владимира] Зеленского и отразим большевистские орды, как они говорили в году 1943-м.
2 апреля Киев обвинил Москву в увеличении военного присутствия в Донбассе, а министры иностранных дел Евросоюза обсудили «военную активность России вокруг Украины».
Отношения Киева и Москвы резко ухудшились после присоединения Крыма к России в марте 2014 года и начала войны в Донбассе.
12 мая 2014 года состоялся референдум, в ходе которого была провозглашена самостоятельность Донецкой и Луганской Народных Республик.
После этого украинская вооружённая группировка начала проводить авиационные и артиллерийские обстрелы по территориям республик и заявлять о «российской агрессии».