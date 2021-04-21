В случае, если Россия первой разорвет дипломатические отношения с Украиной, то украинская пропаганда окажется «на коне», так как сможет подтвердить свои упреки в адрес РФ фактами, сказал в интервью Украина.ру политолог Николай Стариков

Если Украина хочет разорвать отношения с РФ публично, то она должна сделать это первой, без вмешательства российской стороны, сказал политолог.

«Тем самым мы дадим только лишний мяч украинской пропаганде. Вот! Они готовятся напасть! Вот уже разорвали отношения, и давайте все сплотимся вокруг [президента Украины Владимира] Зеленского и отразим большевистские орды, как они говорили в году 1943-м.

Отношения Киева и Москвы резко ухудшились после присоединения Крыма к России в марте 2014 года и начала войны в Донбассе.

12 мая 2014 года состоялся референдум, в ходе которого была провозглашена самостоятельность Донецкой и Луганской Народных Республик.

После этого украинская вооружённая группировка начала проводить авиационные и артиллерийские обстрелы по территориям республик и заявлять о «российской агрессии».