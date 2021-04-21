Та военная помощь, которую США оказывают Украине, не имеет никакого значения в современном бою. Об этом рассказал военно-политический аналитик из Израиля Яков Кедми в интервью изданию Украина.ру

Яков Кедми: Новых антироссийских коалиций не существует, есть только старые © commons.wikimedia.org, Mark Nakoykher

«Так о какой американской помощи они говорят? Подбросят им еще 40 установок противотанковых ракет «Джавелин», и они что решат? Или турки им поставят собранные ими из иностранных запчастей беспилотники, которые в других странах можно сдавать в музей современной войны. Для современной войны они не годятся, они были хорошие, может быть, 20 лет назад, но не сегодня. И что они сделают с этими беспилотниками? И это решит проблему войны? Они вообще не понимают, о чем они говорят», — категоричен Кедми.

Если бы США действительно хотели оказать военную помощь Украине, то они бы выделили ей миллиард долларов на то, чтобы запустить ее военные заводы, но об этом не может быть и речи, подчеркнул специалист.

Поэтому президентам Украины больше ничего не остается, кроме как продавать своему народу ложь о том, что завтра их примут в состав НАТО, и это решит все проблемы страны, заключил собеседник издания.

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