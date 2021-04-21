Документ был принят на заседании при участии посла Украины в Польше Андрея Дещицы.

Глава комиссии Богдан Клих назвал принятие резолюции особенно необходимым после того, как польский Сейм отказался принять резолюцию с призывом к остановке «Северного потока —2» — гораздо более весомый документ, который, впрочем, также не оказал бы никакого влияния на ситуацию.

От двух до пяти. Именно столько дней понадобится России, чтобы победить Польшу
От двух до пяти. Именно столько дней понадобится России, чтобы победить Польшу
В резолюции, составленной комиссией польского Сената, перемещения российских войск по собственной территории названы «угрозой безопасности на нашем континенте, а также очередной попыткой поставить под сомнение принцип неприкосновенности границ в Европе».

Ранее глава МИД России Сергей Лавров ответил всем, кто интересуется ситуацией на границе с Украиной, в частности, перемещениями войск РФ: «Ответ очень простой: мы там живем, это наша страна».