Комиссия польского Сената по иностранным делам приняла резолюцию о солидарности с Украиной на фоне передвижения войск России на собственной территории, пишет газета Wyborcza 21 апреля

Документ был принят на заседании при участии посла Украины в Польше Андрея Дещицы.

Глава комиссии Богдан Клих назвал принятие резолюции особенно необходимым после того, как польский Сейм отказался принять резолюцию с призывом к остановке «Северного потока —2» — гораздо более весомый документ, который, впрочем, также не оказал бы никакого влияния на ситуацию.

От двух до пяти. Именно столько дней понадобится России, чтобы победить Польшу

Ранее глава МИД России Сергей Лавров ответил всем, кто интересуется ситуацией на границе с Украиной, в частности, перемещениями войск РФ: «Ответ очень простой: мы там живем, это наша страна».