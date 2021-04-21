Документ был принят на заседании при участии посла Украины в Польше Андрея Дещицы.
Глава комиссии Богдан Клих назвал принятие резолюции особенно необходимым после того, как польский Сейм отказался принять резолюцию с призывом к остановке «Северного потока —2» — гораздо более весомый документ, который, впрочем, также не оказал бы никакого влияния на ситуацию.
В резолюции, составленной комиссией польского Сената, перемещения российских войск по собственной территории названы «угрозой безопасности на нашем континенте, а также очередной попыткой поставить под сомнение принцип неприкосновенности границ в Европе».
Ранее глава МИД России Сергей Лавров ответил всем, кто интересуется ситуацией на границе с Украиной, в частности, перемещениями войск РФ: «Ответ очень простой: мы там живем, это наша страна».