Политолог Анатолий Вассерман объявил о необходимости разделить территорию Украины на два федеральных российских округа - Новороссийский и Юго-Западный, заявил он изданию РИА ФАН

«Что может заставить Украину снова подавать воду по Северо-Крымскому каналу? Преобразование государства в Юго-Западный и Новороссийский федеральные округа», — сказал Вассерман.

Ранее глава крымского парламента Владимир Константинов заявлял, что Крым готовит иски к Украине из-за водной, энергетической и транспортной блокад. Предварительная сумма ущерба, по словам вице-спикера парламента республики Ефима Фикса, составила 1,47 триллиона рублей.