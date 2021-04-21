По словам политолога, это случится, когда «глобалисты доведут США до экономической катастрофы» и Белому дому не будет дела до России и Украины, так как Вашингтон будет занят своими проблемами.
«Что может заставить Украину снова подавать воду по Северо-Крымскому каналу? Преобразование государства в Юго-Западный и Новороссийский федеральные округа», — сказал Вассерман.
Ранее глава крымского парламента Владимир Константинов заявлял, что Крым готовит иски к Украине из-за водной, энергетической и транспортной блокад. Предварительная сумма ущерба, по словам вице-спикера парламента республики Ефима Фикса, составила 1,47 триллиона рублей.