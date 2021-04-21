Проблема президента Украины Владимира Зеленского и «слуг народа» как раз состоит в том, что они потеряли свою фишку «контрсистемности». Об этом рассказал руководитель аналитического центра «Третий сектор» (Украина) Андрей Золотарев в интервью изданию Украина.ру

Андрей Золотарев: Зеленский столкнулся с украинским глубинным хуторком © Facebook, Золотарев Андрей Кирилл Тимошенко заявил, что вопрос о возможном походе Зеленского на второй срок «накручен СМИ», и что еще ничего не решено.

«Проблема Зеленского и «слуг народа» как раз состоит в том, что они потеряли свою фишку «контрсистемности». Феномен 2019 года — это был разгром действующих политических элит, красная карточка со стороны избирателя. Но эту фишку «слуги» и Зеленский за два года утратили», — указал эксперт.

Если появится такая же информационно раскрученная фигура, незапятнанная политикой и коррупцией, для Зеленского наступит кризисная ситуация, подчеркнул Золотарев.

Пока же ситуация для Зеленского благоприятная, потому что он действует в логике «другие еще хуже», заключил политолог.

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