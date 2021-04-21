Ранее руководство ДНР заявило о четырех обстрелах украинской армии за сутки.
«С прискорбием сообщаем, что в результате обстрелов украинских боевиков два защитника нашей республики погибли», — сказал Басурин.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сказал, что ситуация в Донбассе пугающая из-за множественных провокаций украинских военных.
По словам Пескова, Россия, не являясь стороной конфликта, не может помочь достичь перемирия в Донбассе, но попытается использовать свое влияние для выполнения соглашений.