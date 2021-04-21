За прошедшие сутки двое военных Донецкой Народной Республики (ДНР) погибли из-за обстрелов Вооруженных сил Украины (ВСУ), сказал журналистам заместитель начальника Народной милиции ДНР Эдуард Басурин 21 апреля

Ранее руководство ДНР заявило о четырех обстрелах украинской армии за сутки.

«С прискорбием сообщаем, что в результате обстрелов украинских боевиков два защитника нашей республики погибли», — сказал Басурин.

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По словам Пескова, Россия, не являясь стороной конфликта, не может помочь достичь перемирия в Донбассе, но попытается использовать свое влияние для выполнения соглашений.