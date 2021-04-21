Лидер ЛДПР Владимир Жириновский отказал президенту Украины Владимиру Зеленскому в праве приглашать президента России Владимира Путина на переговоры, сообщила URA.RU 21 апреля

Ранее украинский лидер обратился к российскому президенту с предложением встретиться «в Донбассе в любой точке, где идет война», и сказал, что встреча на линии разграничения поможет точно увидеть и понять ситуацию.

«Зеленский не имеет права приглашать главу российского государства. Зеленский с его командой — никто», — заявил депутат.

Жириновский также отметил, что Путину нечего обсуждать с Зеленским, и подчеркнул, что Россия правит миром, а Украина не в состоянии повлиять на какой-либо политический расклад.

«Уточним границы». Жириновский о будущей судьбе Украины, Белоруссии и Прибалтики © РИА Новости, Владимир Федоренко | Перейти в фотобанк Сергей Цеков заявил, что инициатива Зеленского встретиться с Путиным — кривляние. Также он сказал, что украинский президент не знает, как закончить конфликт в Донбассе и пытается переложить ответственность на Россию.

Кремль не раз заявлял, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересован в том, чтобы Киев преодолел внутренний политический и экономический кризис.