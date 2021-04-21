Российская Федерация вручила Соединенным Штатам ноту, объявляющую десять сотрудников посольства США в Москве персонами нон грата, сообщает РИА Новости 21 апреля со ссылкой на пресс-службу МИД РФ

«Двадцать первого апреля в МИД России был вызван заместитель главы дипломатической миссии США в Российской Федерации Барт Горман, которому вручена нота об объявлении "persona non grata" 10 сотрудников посольства США в Москве. Указанным лицам предписано покинуть территорию нашей страны до конца дня 21 мая», — цитирует агентство сообщение МИД РФ.

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В министерстве также рассказали, что в ближайшее время следует ожидать и других шагов Москвы в рамках комплекса ответных мер на последние незаконные антироссийские санкции США.