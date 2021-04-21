«Двадцать первого апреля в МИД России был вызван заместитель главы дипломатической миссии США в Российской Федерации Барт Горман, которому вручена нота об объявлении "persona non grata" 10 сотрудников посольства США в Москве. Указанным лицам предписано покинуть территорию нашей страны до конца дня 21 мая», — цитирует агентство сообщение МИД РФ.
Указанная мера — зеркальный ответ на враждебные деяния США в отношении ряда сотрудников посольства России в Вашингтоне и генконсульства РФ в Нью-Йорке, без всяких на то оснований объявленных persona non grata, уточнили в ведомстве.
В министерстве также рассказали, что в ближайшее время следует ожидать и других шагов Москвы в рамках комплекса ответных мер на последние незаконные антироссийские санкции США.