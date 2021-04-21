Лидер фракции «Оппозиционная платформа - За жизнь» (ОПЗЖ) в Харьковском горсовете Андрей Лесик сообщил, что националисты обстреляли его автомобиль под Дзержинским судом в Харькове. Он рассказал об этом на своей странице в Facebook 21 апреля

Лесик: «Я не верил, что в СБУ могут пытать людей, пока сам с этим не столкнулся» © Facebook, Андрей Лесик

«Услышал три-четыре хлопка. Может, это был и взрывпакет. Также разбили стекло заднего вида. Потом толпа еще гонялась за нами по городу», — уточнил Лесик.

Он добавил, что, помимо этого, националисты кидались под колеса и били по стеклам машины руками. Перед тем как покидать суд, Лесик позвонил в полицию и сообщил об угрозе для жизни, но правоохранители не арестовали нападавших.

«Стоит толпа этих отморозков, желающих устроить непонятные провокации, и я понимаю, что у полиции нет команды им противостоять или задерживать и так далее. Ну что это за государство, что уже приходишь на суд и не знаешь, как с этого судебного заседания выйти?» — заявил депутат на видео.

В отношении Лесика уже несколько лет ведется судебное разбирательство. В 2017 году Служба безопасности Украины объявила депутату, не раз утверждавшему, что в стране воцарился преступный режим, и выступавшему за сохранение исторических и экономических связей с Россией, о подозрении по статье «посягательство на территориальную целостность» Украины.