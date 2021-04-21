Литовский интернет-телеканал Laisvės TV снял документальный фильм об украинских дальнобойщиках, подвергающихся эксплуатации в Европе. Видео было опубликовано на YouTube 21 апреля

В Литве работает 77 тысяч дальнобойщиков, около 90% из них — трудовые мигранты из Украины, Белоруссии, России, Таджикистана, Узбекистана и Индии.

Куда податься бедному мигранту? Западная Европа ждет заробитчан с Украины © AP, Matthias Rietschel

В 2020 году спрос на украинских рабочих в Европе значительно вырос: в начале лета 2020 года на ресурсе Jooble было 6700 вакансий, связанных с трудоустройством в других странах. За месяц их количество выросло до почти 8000 (почти на 20%). Согласно информации сайта по состоянию на конец июля, наибольший спрос на украинских специалистов остается в таких странах, как Польша (5526 вакансий), Чехия (263) и Германия (183).