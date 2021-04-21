На записи видно, как на верхнем этаже многоэтажного дома разложен мангал с открытым огнем.
«Напротив сквера "Первоцвет" на Пасечной жарят шашлык на последнем этаже», — говорится в подписи.
При этом карантинные ограничения в Ивано-Франковской области, которая недавно вышла из «красной» зоны, позволяют любителям шашлыков устраивать пикники на улице. Сейчас регион находится в «желтой» зоне, где разрешается проведение массовых мероприятий, если для одного человека отведено 4 кв. м площади или зал заполнен на 50%.
Здесь также разрешено посещение учебных заведений группами не более 20 человек, присутствие зрителей на трибунах при проведении спортивных мероприятий, но с ограничениями, работа заведений общественного питания до 00:00 и т. д.