В Ивано-Франковске местный житель решил неординарно открыть шашлычный сезон и пожарить мясо прямо на своем балконе. Соответствующие кадры 20 апреля опубликовало в историях местное Instagram-сообщество franko_city_gram

Пьяный харьковчанин открыл стрельбу с балкона и нарвался на «мамаш» © РИА Новости, Алексей Филиппов | Перейти в фотобанк видно, как на верхнем этаже многоэтажного дома разложен мангал с открытым огнем.

«Напротив сквера "Первоцвет" на Пасечной жарят шашлык на последнем этаже», — говорится в подписи.

При этом карантинные ограничения в Ивано-Франковской области, которая недавно вышла из «красной» зоны, позволяют любителям шашлыков устраивать пикники на улице. Сейчас регион находится в «желтой» зоне, где разрешается проведение массовых мероприятий, если для одного человека отведено 4 кв. м площади или зал заполнен на 50%.

Здесь также разрешено посещение учебных заведений группами не более 20 человек, присутствие зрителей на трибунах при проведении спортивных мероприятий, но с ограничениями, работа заведений общественного питания до 00:00 и т. д.