В Ивано-Франковской области медики испортили 492 дозы вакцины Covishield, что составило 82% от всех потерянных доз на Украине. Об этом заявил замдиректора Департамента здравоохранения Ивано-Франковской облгосадминистрации Владимир Дзьомбак, передает УНИАН

По словам Дзьомбака, это произошло из-за того, что во флаконах с Covishield нет градуировки, и медики не использовали оставшуюся дозу во флаконе, поскольку думали, что она меньше остальных.

«Мобильные бригады, которые проводят вакцинацию, они достаточно переживали, набирая в шприц дозу, чтобы это была полноценная доза для того, чтобы не снизить дозу и эффект от вакцинации. В настоящее время дополнительно проведено обучение… Этот вопрос уже закрыт», — сказал он.

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«И из-за боязни, что будет введена не та доза, получилось так, что оставалось во флаконе. Больше всего переживалось, чтобы эти дозы не были кому-то переданы. Здесь никаких злоупотреблений нету», — добавил Дзьомбак.

В конце февраля Украина получила 500 тыс. доз вакцины Covishield. Впоследствии правительство Индии приостановило экспорт вакцины, чтобы ее хватило для прививок граждан Индии. Ранее в стране также началась вакцинация китайским препаратом Sinovac и американским препаратом Pfizer. Пока вакцину могут получить только отдельные категории жителей страны.