По словам Дзьомбака, это произошло из-за того, что во флаконах с Covishield нет градуировки, и медики не использовали оставшуюся дозу во флаконе, поскольку думали, что она меньше остальных.
«Мобильные бригады, которые проводят вакцинацию, они достаточно переживали, набирая в шприц дозу, чтобы это была полноценная доза для того, чтобы не снизить дозу и эффект от вакцинации. В настоящее время дополнительно проведено обучение… Этот вопрос уже закрыт», — сказал он.
Чиновник отметил, что, когда во флаконе осталась последняя доза, медикам казалось, что она меньше необходимой.
«И из-за боязни, что будет введена не та доза, получилось так, что оставалось во флаконе. Больше всего переживалось, чтобы эти дозы не были кому-то переданы. Здесь никаких злоупотреблений нету», — добавил Дзьомбак.
В конце февраля Украина получила 500 тыс. доз вакцины Covishield. Впоследствии правительство Индии приостановило экспорт вакцины, чтобы ее хватило для прививок граждан Индии. Ранее в стране также началась вакцинация китайским препаратом Sinovac и американским препаратом Pfizer. Пока вакцину могут получить только отдельные категории жителей страны.