В cети появилось видео с украинскими пограничниками, которые устроили жестокий «допрос» косуле. Ролик на днях опубликовало сообщество Kovel Animals

«"Приближаемся" к Европе, или же Развлечения пограничников… Вот такое шокирующее видео поступило в наше сообщество. Если вам известны лица "отважных пограничников" или имеете любую другую важную информацию относительно данного случая, просим сообщить», — говорится в подписи к видео.

На кадрах один из пограничников наступил животному на шею, другой — на туловище. Пограничники держали у головы косули оружие и кричали, что будут стрелять.

Вдавленное в землю животное отчаянно кричало, но уже не имело сил сопротивляться.

«Такие серьезные у нас пограничники», — сказал военный за кадром.

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«Государственная пограничная служба категорически осуждает поведение, которое снято на видео. Еще более обидно от того, что над животным издеваются те, кто призван защищать и помогать. Благодаря обнародованию этой позорной ситуации быстро удалось установить лиц, фигурирующих на видео. Это двое военнослужащих срочной службы одного из подразделений Луцкого пограничного отряда. По их словам, ситуация имела место осенью прошлого года», — отметила представительница Луцкой пограничной службы Маргарита Вершинина, передает «РБК-Украина».

Если вина военных будет доказана, их привлекут к ответственности.