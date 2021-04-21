Межведомственная комиссия по международной торговле (МКМТ) Украины исследовала объемы импорта крахмала из Белоруссии за 2017-2019 годы и возбудила антидемпинговое расследование из-за роста доли этого продукта на украинском рынке при цене ниже себестоимости отечественных аналогов. Об этом 21 апреля сообщила газета «Урядовий кур’єр»

Правительство Украины запретило ввоз крахмала и глюкозы из России © Андрей Лубенский Отмечается, что МКМТ приняла такое решение по жалобе Ассоциации производителей картофеля и крахмалопродуктов Украины от имени предприятия-производителя крахмала ЧМП «Вимал».

Рассмотрев жалобу, комиссия нашла достаточно доказательств того, что импорт белорусского крахмала на Украину мог осуществляться по демпинговым ценам. Доля такого импорта росла в течение 2017-2019 годов, колеблясь в пределах от 25,1% до 84,6%.

В то же время часть демпингового импорта в общем потреблении Украиной картофельного крахмала за тот же период колебалась в районе 9,7-27,8%, а относительно его производства — от 15,8% до 54%. При этом цены демпингового импорта были ниже уровня цен и себестоимости производимой на «Вимале» продукции.

МКМТ сообщила, что ассоциация привела в жалобе достаточно доказательств того, что импорт белорусского крахмала мог причинять ущерб национальному товаропроизводителю, следствием чего могло стать сокращение объемов производства, увеличение запасов товара на складах, уменьшение коэффициента ликвидности и прибылей компании на внутреннем рынке и постоянное снижение рентабельности.