Кремль не получил запроса на встречу с руководством Украины. Об этом 21 апреля заявил пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков в эфире радио «Комсомольская правда»

Зеленский пригласил Путина в Донбасс, но получил неожиданный ответ от украинцев © AP, Efrem Lukatsky Владимиру Путину направили информацию о видеообращении, в котором президент Украины Владимир Зеленский предложил ему лично встретиться на линии соприкосновения в Донбассе.

Однако глава РФ мог еще не ознакомиться с этим предложением из-за подготовки к посланию Федеральному собранию и рабочих встреч, пояснил пресс-секретарь.

Кроме того, Песков подчеркнул, что для встречи двух лидеров государств необходимы предпосылки.

Ранее Зеленский в видеоролике предложил Путину встретиться «в любой точке Донбасса, где идет война».

С конца марта в зоне вооруженного конфликта в Донбассе наблюдается резкое ухудшение ситуации, стороны отмечают усиление обстрелов и концентрацию военной техники на линии соприкосновения. В связи с этим Украина обвиняет Россию в наращивании военного присутствия в регионе, так как считает ее ответственной за конфликт. Москва обвинения отвергает. Переговоры в рамках Трехсторонней контактной группы по Донбассу зашли в тупик.