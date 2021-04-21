Украинская власть недостаточно поддерживала отечественных производителей, из-за чего убытки предприятий в стране за 2020 год увеличились на 100%, сказал депутат Верховной Рады от партии «Оппозиционная платформа - За жизнь» (ОПЗЖ) Сергей Левочкин. Его слова приводит пресс-служба партии 21 апреля

ОПЗЖ с весны 2020 года заявляла о необходимости прямой финансовой поддержки государством нуждающихся граждан и промышленных предприятий, подчеркнул политик.

«Но поддержка отечественных производителей так и осталась крайне слабой, к тому же постоянно опаздывающей. Как результат — убытки предприятий за 2020 год выросли в два раза, а их прибыль сократилась на 3%», — отметил Левочкин.

Общий финансовый результат украинских промышленных производителей упал почти на 40%, и количество убыточных предприятий увеличилось на 10%, добавил он.

«Эти данные — доказательство того, что приоритеты социально-экономической политики правительства в условиях коронакризиса были расставлены неверно и требуют коренного пересмотра», — заявил политик.

Еще не смерть, но уже катастрофа. Что происходит с украинской промышленностью © пресс-служба президента Украины

Кроме того, рост убыточности украинской химической и добывающей промышленности, на которых локдауны обычно сказываются минимально, говорит о том, что «дело в данном случае не только в коронавирусе и экономических факторах, но и в значительной степени в неправильном управлении на уровне государства».