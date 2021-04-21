ОПЗЖ с весны 2020 года заявляла о необходимости прямой финансовой поддержки государством нуждающихся граждан и промышленных предприятий, подчеркнул политик.
«Но поддержка отечественных производителей так и осталась крайне слабой, к тому же постоянно опаздывающей. Как результат — убытки предприятий за 2020 год выросли в два раза, а их прибыль сократилась на 3%», — отметил Левочкин.
Общий финансовый результат украинских промышленных производителей упал почти на 40%, и количество убыточных предприятий увеличилось на 10%, добавил он.
«Эти данные — доказательство того, что приоритеты социально-экономической политики правительства в условиях коронакризиса были расставлены неверно и требуют коренного пересмотра», — заявил политик.
Он также назвал странными данные о том, что на Украине резко выросла доля убыточных фармацевтических компаний на фоне роста этой отрасли во всем мире.
Кроме того, рост убыточности украинской химической и добывающей промышленности, на которых локдауны обычно сказываются минимально, говорит о том, что «дело в данном случае не только в коронавирусе и экономических факторах, но и в значительной степени в неправильном управлении на уровне государства».