В Эстонии впервые издали пособие по изучению эстонского языка на украинском. Об этом 21 апреля сообщает Telegram-канал Sputnik Ближнее зарубежье

«Украинцы являются вторым по величине меньшинством в Эстонии, они задействованы во многих сферах экономики, и помощь в обучении эстонскому языку на базе украинского определенно необходима», — заявила одна из авторов учебника Хейнике Хейнсоо.

Украинцы лидируют по числу нелегальных мигрантов в Чехии © AP, Matthias Rietschel Юри Кукк обвинил украинцев в русификации Эстонии, поскольку мигранты из этой страны говорят преимущественно на русском языке.

В 2020 году тогдашний министр внутренних дела Эстонии Март Хельме заявил, что рост числа украинских мигрантов является нежелательным для его страны. По данным МВД Эстонии, за последние годы в страну прибыло более 25 тысяч трудовых мигрантов из Украины.

Согласно прогнозу, подготовленному Департаментом экономических и социальных вопросов Секретариата ООН, к 2050 году численность населения Украины сократится на 30-50%.