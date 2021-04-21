«Украинцы являются вторым по величине меньшинством в Эстонии, они задействованы во многих сферах экономики, и помощь в обучении эстонскому языку на базе украинского определенно необходима», — заявила одна из авторов учебника Хейнике Хейнсоо.
Ранее советник консервативной партии (EKRE) Юри Кукк обвинил украинцев в русификации Эстонии, поскольку мигранты из этой страны говорят преимущественно на русском языке.
В 2020 году тогдашний министр внутренних дела Эстонии Март Хельме заявил, что рост числа украинских мигрантов является нежелательным для его страны. По данным МВД Эстонии, за последние годы в страну прибыло более 25 тысяч трудовых мигрантов из Украины.
Согласно прогнозу, подготовленному Департаментом экономических и социальных вопросов Секретариата ООН, к 2050 году численность населения Украины сократится на 30-50%.