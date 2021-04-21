Президент России Владимир Путин и лидер Белоруссии Александр Лукашенко собираются обсудить на предстоящей встрече 22 апреля партнерство и союзничество двух стран, а также взаимодействие в Союзном государстве, сообщила пресс-служба Кремля 21 апреля

«Президент Беларуси Александр Лукашенко 22 апреля совершит рабочий визит в Российскую Федерацию. В Москве запланирована встреча и переговоры главы белорусского государства с президентом России», — говорится в сообщении пресс-службы.

Лидеры стран обсудят торгово-экономическое взаимодействие, а также продолжение состоявшихся ранее встреч и телефонных разговоров, говорится в пресс-службе.

Любят и ценят. Зачем депутат от «Слуги народа» срочно направился к Лукашенко © РИА Новости, Александр Астафьев | Перейти в фотобанк

Лукашенко выступил с анонсом встречи с Путиным 16 апреля. Тогда белорусский президент заявил о серьезности и важности этой беседы.

Предыдущий раз президенты встречались 22 февраля в Красной Поляне. Во время переговоров главы двух стран обсуждали сотрудничество в рамках Союзного государства, а также совместную борьбу с пандемией коронавируса.