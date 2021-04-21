«Президент Беларуси Александр Лукашенко 22 апреля совершит рабочий визит в Российскую Федерацию. В Москве запланирована встреча и переговоры главы белорусского государства с президентом России», — говорится в сообщении пресс-службы.
Лидеры стран обсудят торгово-экономическое взаимодействие, а также продолжение состоявшихся ранее встреч и телефонных разговоров, говорится в пресс-службе.
Ранее во время Федерального собрания Путин прокомментировал план устранения Лукашенко и госпереворота в Белоруссии. По словам президента РФ, можно по-разному относиться к политике белорусского лидера, но «планы убийств высших должностных лиц — это уже слишком».
Лукашенко выступил с анонсом встречи с Путиным 16 апреля. Тогда белорусский президент заявил о серьезности и важности этой беседы.
Предыдущий раз президенты встречались 22 февраля в Красной Поляне. Во время переговоров главы двух стран обсуждали сотрудничество в рамках Союзного государства, а также совместную борьбу с пандемией коронавируса.