НАК «Нафтогаз Украины» закончил 2020 год с убытками в размере 11,8 млрд грн, следует из проекта финплана компании на 2021 год, направленного на согласование в Министерство развития экономики. Документ обнародован на сайте Кабмина среди материалов к заседанию правительства 21 апреля

Украина.ру на Youtube Стариков спрогнозировал, что ждет Россию после послания Путина 21 апреля