В Минэкономики отмечают, что, согласно закону «О госбюджете на 2021 год», госпредприятия должны перечислить дивиденды на общую сумму 24,4 млрд грн.
«Указанная сумма рассчитывалась с учетом в том числе плановой прибыли НАК "Нафтогаз Украины" в размере 11,5 млрд грн», — отмечается в материалах Кабмина.
Ранее в украинских СМИ появилась информация, что убытки «Нафтогаза» за 2020 год составили 17,33 млрд грн против 50,66 млрд грн чистой прибыли в 2019 году.
В самой госкомпании назвали указанную информацию «некорректной».