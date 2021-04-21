Ранее украинское агентство сообщало, что в Харькове уволились 2 тысячи медиков.
По словам Горбуновой-Рубан, городской совет обращался к медикам и научным работникам по поводу трудоустройства в медучреждения города, но желающих так и не нашлось.
«Без решения этих вопросов развертывание новых кроватей не имеет смысла», — сказала вице-мэр.
Ранее сообщалось, что с начала 2020 года более 66 тысяч украинских врачей и медицинских работников выехали из Украины. Часть из них нашла работу в Польше.
По состоянию на 21 апреля 2021 года на Украине зафиксировано 1 974 118 случаев заражения коронавирусом COVID-19. За последние сутки число зараженных выросло на 12 162 человека.
Общее число смертей от коронавирусной инфекции на Украине составляет 40 796 человек, сегодня зафиксировано 429 случаев смерти.