Депутат от «Европейской солидарности», экс-участник так называемой Антитеррористической операции Украины в Донбассе Александр Погребиский заявил 21 апреля в Facebook, что написал в Службу безопасности Украины (СБУ) запрос об отмене концерта певца Моргенштерна

Моргенштерн испугался ехать на Украину — СМИ © Моргенштерн/Инстаграм Моргенштерна.

«Я подготовил и направил соответствующее обращение в СБУ. Благодаря нашей с вами активной публичной кампании против приезда этого российского исполнителя он отказался проводить концерты в Украине», — написал Погребиский.

В комментариях пользователи соцсети выразили благодарность Погребискому. «Мы и своей дочке, которая им восхищается, пояснили, что ему не место на Украине», «Это он или она? Таким не место в нашей стране», «Испугался "теплого" приема», «Слава Украине, слава патриотам, победа будет за нами», — высказались подписчики экс-атошника.

Также ему напомнили, что Моргенштерн пока не отказался от концертов на Украине, а лишь сказал, что боится ехать в эту страну.

Ранее представители Моргенштерна сообщили, что у рэпера запланировано сразу три концерта на Украине: 3 июня — в Киеве, 4 июня — в Харькове и 6 июня — в Запорожье.