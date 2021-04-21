Депутат заявил, что к нему обращались многие киевляне по поводу анонсированного концерта Моргенштерна.
«Я подготовил и направил соответствующее обращение в СБУ. Благодаря нашей с вами активной публичной кампании против приезда этого российского исполнителя он отказался проводить концерты в Украине», — написал Погребиский.
В комментариях пользователи соцсети выразили благодарность Погребискому. «Мы и своей дочке, которая им восхищается, пояснили, что ему не место на Украине», «Это он или она? Таким не место в нашей стране», «Испугался "теплого" приема», «Слава Украине, слава патриотам, победа будет за нами», — высказались подписчики экс-атошника.
Также ему напомнили, что Моргенштерн пока не отказался от концертов на Украине, а лишь сказал, что боится ехать в эту страну.
Ранее представители Моргенштерна сообщили, что у рэпера запланировано сразу три концерта на Украине: 3 июня — в Киеве, 4 июня — в Харькове и 6 июня — в Запорожье.