Украинская социологическая компания Gradus Research провела исследование эмоций, которые испытывают сегодня украинцы. Результаты на днях опубликовали на сайте компании

Психологи узнали, почему украинцы чувствуют себя несчастными © РИА Новости, Михаил Воскресенский | Перейти в фотобанк

Согласно выводам исследователей, в 2021 году украинцы оценивают свой уровень стресса на 81% по 100-балльной шкале. При этом у молодежи 18-24 лет уровень стресса достигает 85%.

Примечательно, что уровень стресса остается высоким с весны 2020 года, когда в стране был объявлен карантин в связи с пандемией коронавируса.

Также в исследовании отмечается, что многие украинцы из-за карантина потеряли работу, стали больше экономить. Помимо этого, большинство родителей недовольны качеством дистанционного обучения детей.

Весной 2020 года власти Украины ввели в стране жесткий карантин. Он предусматривал закрытие авиасообщения с некоторыми странами, дистанционный режим работы учебных заведений, ограничения на работу общественного транспорта, запрет на проведение массовых мероприятий и работу заведений общепита.

С 24 февраля Украина находится в режиме адаптивного карантина. В среду, 21 апреля, Кабмин продлил режим ЧС и карантинные меры до 30 июня.