Социологи назвали опрос «Как нас изменил 2020-й». Было опрошено более 50 тыс. украинцев в возрасте от 18 до 60 лет. Им предлагалось заполнить анкеты в мобильном приложении.
Согласно выводам исследователей, в 2021 году украинцы оценивают свой уровень стресса на 81% по 100-балльной шкале. При этом у молодежи 18-24 лет уровень стресса достигает 85%.
Примечательно, что уровень стресса остается высоким с весны 2020 года, когда в стране был объявлен карантин в связи с пандемией коронавируса.
Также в исследовании отмечается, что многие украинцы из-за карантина потеряли работу, стали больше экономить. Помимо этого, большинство родителей недовольны качеством дистанционного обучения детей.
Весной 2020 года власти Украины ввели в стране жесткий карантин. Он предусматривал закрытие авиасообщения с некоторыми странами, дистанционный режим работы учебных заведений, ограничения на работу общественного транспорта, запрет на проведение массовых мероприятий и работу заведений общепита.
С 24 февраля Украина находится в режиме адаптивного карантина. В среду, 21 апреля, Кабмин продлил режим ЧС и карантинные меры до 30 июня.