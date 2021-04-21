Председателю Верховной Рады Дмитрию Разумкову стыдно за украинского депутата Николая Тищенко, который отпраздновал День рождения супруги в пятизвездочном отеле Киева во время всеобщего локдауна. Об этом он заявил на пресс-конференции в Луцке, сообщил Интерфакс-Украина 21 апреля

Спикер Верховной Рады подчеркнул, что представители власти должны понимать, что сегодня государство находится в сложной ситуации, когда у многих людей «закрыт бизнес, многим не хватает ресурсов для нормально существования».

Разумков также рассказал, что день рождения своей супруги он будет праздновать дома, в семейном кругу.

«Я понимаю, что каждый должен отвечать за себя, но мне как главе парламента за действия некоторых своих коллег стыдно. Поэтому простите за всех», — сказал Разумков.

Яичница на утюге: украинцы выживают в газовый локдаун © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк Николая Тищенко отметила 26-летие в пятизвездочном отеле Fairmont в Киеве. Кадры празднования попало в соцсети и вызвало возмущение общественности.

Тищенко в свое оправдание написал, что гостей на празднике было «чуть больше 20», и все они сдали тесты на коронавирус. Фракция «Слуги народа» обсудит данную ситуацию на онлайн-заседании в четверг, 22 апреля.