Кабинет министров Украины на заседании 21 апреля одобрил законопроект о выходе страны из соглашения СНГ о создании Межгосударственного резерва биопрепаратов и других средств защиты животных, трансляция шла на YouTube-канале правительства

Украина разорвала еще одно соглашение с СНГ © РИА Новости, Рамиль Ситдиков | Перейти в фотобанк

«Выйти из соглашения о создании Межгосударственного резерва биопрепаратов и других средств защиты животных в государствах-участниках Содружества Независимых Государств, совершенного в Москве 12 апреля 1996 года», — говорится в документе.

В пояснительной записке к законопроекту сказано, что такой межгосударственный резерв находится в РФ, а номенклатура препаратов, включенных в реестр, в основном ориентирована на заболевания, которые случаются на территории России. Также сообщается, что препараты резерва не удовлетворяют современные потребности. Вместе с тем Украина последние 10 лет не использовала препараты и другие средства защиты животных из этого резерва. Поэтому дальнейшее участие Украины в соглашении нецелесообразно.

Украина начала процесс выхода из Соглашений о сотрудничестве в рамках СНГ после государственного переворота в феврале 2014 года. Ранее Киев уже прекратил участие в Соглашении о проведении согласованной антимонопольной политики и в Соглашении о сотрудничестве пограничных войск государств СНГ в вопросах научно-исследовательской деятельности.

Кроме того, в начале июля 2020 года Украина вышла из Соглашения о создании Совета руководителей подразделений финансовой разведки стран-участниц СНГ, а в ноябре 2020-го прекратила участие в Соглашении «Об улучшении расчетов между хозяйственными организациями стран-участниц организации». Также с января 2014-го по июль 2019 года Киев вышел из 19 Соглашений СНГ. В их числе — «Об обеспечении сохранности межгосударственных секретов в области правовой охраны изобретений, созданных в СССР» и «О стандартизации вооружения с СНГ».

В частности, страна прекратила свое участие в Соглашениях о сотрудничестве в области внешнеэкономической деятельности, о создании Совета руководителей подразделений финансовой разведки, о межгосударственном обмене экономической информацией, об обеспечении сохранности межгосударственных секретов в области правовой охраны изобретений. В феврале Украина вышла из Соглашений СНГ о координации межгосударственных отношений в области почтовой и электрической связи.