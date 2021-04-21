Можно по-разному относиться к политике главы государства, но госперевороты и политические убийства — это неприемлемая практика. Об этом президент РФ Владимир Путин сказал в послании Федеральному Собранию, которое транслировали 21 апреля российские телеканалы

Запад готов ввести новые санкции против РФ — Зеленский © AP, Efrem Lukatsky

«Можно как угодно относиться, например, к президенту Украины [Виктору] Януковичу или, там, к [президенту Николасу] Мадуро в Венесуэле, повторяю, можно как угодно относиться к Януковичу, которого тоже чуть не убили и отстранили от власти с помощью вооруженного переворота. Можно иметь любую точку зрения по поводу президента Белоруссии [Александра] Лукашенко, но практика организации госпереворотов, планов политических убийств, в том числе и высших должностных лиц, — это уже слишком. Все границы перешли уже», — сказал Путин.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что на него и его сыновей готовилось покушение при участии спецслужб США.