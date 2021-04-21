Врач и ведущий программы «Школа доктора Комаровского» Евгений Комаровский выступил на заседании городского совета Харькова и дал рекомендации украинским депутатам, сообщает kp.ua

Известного врача пригласили как авторитета в медицинской области. Во время своего выступления Комаровский попросил депутатов не отключать в городе свет и не рассказывать, если привились вакциной Phizer.

По словам Комаровского, нужно по минимуму организовывать электрические профилактики, так как многие жители Харькова сейчас лечатся в домашних условиях и дышат с помощью кислородных концентраторов, поэтому в случае отключения электричества люди могут лишиться кислорода.

Также известный врач призвал депутатов не писать в социальных сетях о том, что они прививаются вакциной Phizer.

«Это будет позорищем на всю страну. Мы должны понимать, что он (Phizer. — Ред.) приехал по инициативе ВОЗ "Ковакс". Это бесплатная вакцина, приехавшая для самых-самых несчастных: стариков, инвалидов, врачей на передовой», — заявил он.

Доктор Комаровский научил украинцев «размножаться» © Евгений Комаровский/инстаграм Евгений Комаровский вакцинировался 13 апреля индийским препаратом CoviShield.

По состоянию на 21 апреля на Украине зафиксировано 1 974 118 случаев заражения коронавирусом COVID-19. За последние сутки число зараженных выросло на 12 162 человека.

Общее число смертей от коронавирусной инфекции на Украине составляет 40 796 человек, сегодня зафиксировано 429 случаев смерти.