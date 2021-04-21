Шаляпин посетил премьеру фильма «Любовь и монстры» в компании Елены Королевой, внучки Людмилы Гурченко.
Внучка появилась на мероприятии в жемчужной диадеме, однако это украшение у нее не от звездной бабушки, пояснила она.
По словам Королевой, они с матерью не получили в наследство ювелирных украшений Гурченко. Она намекнула, что вопросы о судьбе драгоценностей нужно задавать вдовцу актрисы Сергею Сенину.
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«Лена такая простая, в чем-то даже инертная, как и все коренные москвички. Это мне, провинциалу, приходится рыть землю, чтобы что-то получить, что-то урвать. А Леночка — добрая, наивная дурочка. Вот профукать такое состояние — это надо было постараться», — заявил Шаляпин.
Он возмутился тем, что «всякие деятели окучивают великих актрис, а родственничкам ничего не достается».
Прохор Шаляпин (Андрей Захаренков) родился в Волгограде в 1983 году. Российский певец и телеведущий, в прошлом лауреат конкурса «Утренняя звезда» и участник проекта «Фабрика звёзд-6». Был женат на 57-летней миллионерше Ларисе Копенкиной, встречался с экс-супругой Армена Джигарханяна.